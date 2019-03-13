Завтра в Азербайджане будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

К ночи местами возможен дождь, туман, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем - 9-11, в Баку ночью - 7-9, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана днем, начиная с западных районов, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром в отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 2-6 градусов мороза, днем - 6-9 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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