Coca-Cola поздравляет население Азербайджана с Праздником Новруз (ФОТО)

14 марта 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания Coca-Cola, один из самых известных в мире брендов и крупнейший мировой производитель освежающих напитков, в преддверии Новруза организовала масштабную маркетинговую кампанию “Bu Novruz sənə nə gətirsin?". Она включила в себя запуск креативного рекламного ролика на телевидении и праздничный караван, который путешествует по регионам Азербайджана, чтобы разделить радость наступающего фестиваля с людьми, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Новруз – самый древний и любимый праздник в Азербайджане, и впервые в своей истории Coca-Cola запустила захватывающую кампанию, приуроченную к этому событию. На азербайджанском телевидении запущена новая реклама “Bu Novruz sənə nə gətirsin?“ с участием известного певца Мири Юсифа и знаменитого азербайджанского вратаря Кямрана Агаева. Рекламный ролик, богатый символами празднования Новруза, вызвал большой интерес у телезрителей. Изысканные образцы национальной кухни, бахар кыз, сладости Новруз, сямяни, прыжок через костёр, шапки под дверьми и яичные бои – все эти традиции нашли отражение в ролике.

Помимо этого, начиная с 5 марта по регионам республики путешествует праздничный караван из специально украшенных грузовиков Coca-Cola. Они посещают различные города Азербайджана, организуя для жителей развлекательную программу. Каждый из грузовиков каравана имеет свое имя-пожелание, которое он привносит в жизнь людей: Благополучие, Удача, Успех, Сюрприз и Единство. Караван уже посетил Шеки и Гянджу, на очереди Сумгаит и Баку (19, 20-21 марта).

Поддерживая народные традиции и празднование Новруза, компания Coca-Cola стремится быть ближе к своим потребителям. В рамках весеннего праздника жители Азербайджана традиционно делятся друг с другом добрыми пожеланиями, и компания присоединяется к азербайджанскому народу, запуская в продажу бутылки легендарной Coca-Cola со своими пожеланиями. Напитки Coca-Cola, на этикетках которых можно увидеть пожелания “Единство”, “Счастье”, “Удача” и “Любовь”, теперь доступны в большинстве продуктовых магазинов страны.

Эльшад Фарзалиев, менеджер по коммуникациям Coca-Cola по Кавказу подчеркнул, что новая реклама стала коммерческим запуском третьего поколения Coca-Cola.

«Coca-Cola, как самый любимый мировой бренд, всегда с большой любовью и уважением относится к культуре, традициям, ценностям и истории стран, где он представлен. Мы знаем, что праздник Новруз является любимым и самым древним праздником азербайджанского народа. Он отмечается в нескольких странах мира, но именно в Азербайджане Новруз отличается своим великолепием и богатством. Благодаря усилиям Азербайджана, Новруз был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а ООН объявила 21 марта Международным днём Новруза. Мы запустили специальную кампанию по празднованию Новруза с азербайджанским народом, чтобы поделиться радостью этого праздника и передать наши наилучшие пожелания. Надеемся, что наш рекламный ролик и Караван Новруз будут радовать всех. Мы поздравляем азербайджанский народ с наступающим праздником Новруз, желаем счастья, успехов, мира и радости», – отметил Эльшад Фарзалиев.

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