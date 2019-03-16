В Баку стартовал третий день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований Кубка мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. Сегодня пройдут финалы по отдельным гимнастическим снарядам.

Среди мужчин определятся победители в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан сегодня в финалах представляют Мурад Агарзаев в вольных упражнениях, Никита Симонов - в упражнениях на кольцах, Марина Некрасова - в опорном прыжке.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

В первые два дня четырехдневных соревнований прошли квалификации.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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