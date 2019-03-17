В воинских частях проводится день «Открытых дверей»

17 марта 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях усиления общественного контроля, обеспечения прозрачности, укрепления единства между армией и народом, повышения плодотворности работы с семьями солдат сегодня, в преддверии праздника Новруз во всех воинских частях Азербайджанской Армии для родителей и родственников солдат проводится день «Открытых дверей», сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В рамках мероприятий родственники солдат и представители общественности знакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посещают служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках дня «Открытых дверей», состоятся встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия по случаю праздника Новруз.

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