ЕС приветствует распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании

17 марта 2019 23:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз приветствует помилование более 400 заключенных в Азербайджане, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на заявление Европейской внешнеполитической службы.

Как отмечается в заявлении, Европейский союз ожидает от Азербайджана дальнейших подобных шагов.

ЕС продолжит взаимодействие с Азербайджаном для расширения сотрудничества, в том числе в сфере прав человека, что является важным элементом сотрудничества двух сторон.

Напомним, что накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных. Распоряжение распространяется на 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от остальной части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы, двух лиц - на 20 лет лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек.

От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек.

Среди помилованных 14 иностранных граждан, в числе которых три гражданина Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии, Беларуси.

(Автор: Азад Гасанли)

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