Президент Ильхам Алиев подарил мне безграничную радость - помилованный гражданин

18 марта 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подарил мне безграничную радость, сказал в понедельник Trend Джейхун Мамедов, 1975 года рождения, освобожденный от оставшейся части наказания распоряжением о помиловании, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

По словам Мамедова, он был приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы, из которых в тюрьме уже провел 4,5 года.

«Очень благодарен главе государства за помилование. Я бесконечно рад. Это так же стало для меня подарком к празднику. Проведение дорогого праздника вместе со своей семьей означает для меня безграничную радость. Я буду достойным гражданином своей страны», - сказал он.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - на 20 годами лишения свободы. Кроме этого, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождено 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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