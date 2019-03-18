"Чистая страна": Стартовал новый экологический проект университета ADA и Cola-Cola (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 марта в преддверии всенародно любимого праздника Новруз университет ADA и компания Coca-Cola провели VII Весенний молодежный фестиваль, в рамках которого был объявлен старт нового экологического проекта «Чистая страна», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Президент Фонда университета ADA Натиг Гаджиев поздравил участников с наступающим праздником Новруз и отметил: «Университет ADA сотрудничает с компанией Coca-Cola с 2012 года. Благодаря нашей совместной инициативе «Посади дерево, сделай подарок жизни» в Азербайджане было посажено около 100 000 деревьев. Сегодня мы запускаем новый проект «Чистая страна», который также будет способствовать улучшению экологии в нашей стране. От имени семьи ADA я еще раз поздравляю всех азербайджанцев с праздником Новруз. Пусть эта весна принесет вам успех и радость».

Эльшад Фарзалиев, менеджер по коммуникациям Coca-Cola на Кавказе, подчеркнул важность деятельности производителя, направленной на защиту окружающей среды в Азербайджане. «Как социально ответственная компания, Coca-Cola проделывает значительный объем работ для развития стран, где она представлена. Начиная с этого года, вместе с Университетом АДА мы запускаем новый совместный проект «Чистая страна». Мы надеемся, что он будет столь же успешен, как и предыдущие наши инициативы, способствуя улучшению экологии Азербайджана. Пользуясь случаем, я поздравляю весь азербайджанский народ с праздником Новруз и желаю каждой семье радостного праздника и счастья».

Проект «Чистая страна» реализуется совместно Университетом ADA, Университетским фондом ADA, Министерством экологии и природных ресурсов, Фондом Coca-Cola и компанией AzEkol. Цель проекта заключается в информировании населения об утилизации пластиковой массы, а также содействии сбору пластиковых бутылок и возвращению их в производство. Проект станет платформой для популяризации утилизации отходов в Азербайджане. В рамках проекта в районах Баку будут размещены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок.

На площади флага ADA размещен изготовленный университетом большой макет Сямяни из пластиковых бутылок, ставший успешным примером «второй жизни» пластика в рамках проекта «Чистая страна». Сямяни из пластика стал своеобразным мостом, соединяющим древние традиции празднования Новруза и современные технологии ресайклинга. Студенты, участвовавшие в VII Весеннем молодежном фестивале, сложили использованные пластиковые бутылки в специальные коробки для сбора и заявили о своей поддержке проекта «Чистая страна».

В рамках фестиваля были представлены образцы продукции ковровых школ и блюда вкусной праздничной кухни Азербайджана. Праздник был наполнен танцами в национальных костюмах и выступлениями азербайджанских эстрадных исполнителей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.