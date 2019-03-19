В Азербайджане усиливается борьба с ввозом некачественных и поддельных препаратов

19 марта 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане усиливается борьба с производством, импортом и продажей некачественных и поддельных лекарственных средств, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных проступках.

Согласно изменениям в статью 38 Кодекса, производство, импорт и продажа контрафактных лекарственных средств также вносится в список административно наказуемых проступков, не позже, чем через год с момента совершения административного проступка.

Так, в настоящее время лицо освобождается от ответственности, если в течение трех месяцев с момента совершения административного проступка по лекарственным средствам, не завершено расследование и не доказана вина подозреваемого лица.

Целью изменений в кодекс является повышение эффективности борьбы с распространением некачественных и поддельных лекарственных средств. Поскольку трехмесячного периода недостаточно для расследования административных проступков в сфере лекарственных средств, в проекте предлагается продлить срок по этим административным проступкам до одного года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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