ОАО "Азерсу" обеспечит бесперебойное водоснабжение в праздники (ФОТО)

19 марта 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» будет работать в усиленном режиме в дни праздника Новруз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на водного оператора.

В связи с этим в аппарате и местных управлениях структуры будут организованы дежурства.

«Горячая линия» 955 будет работать круглосуточно.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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