В Азербайджане выпущены марки, посвященную празднику Новруз

19 марта 2019 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 19 марта 2019 года ООО Azermarka министерства транспорта, связи и высоких технологий выпустила в обращение почтовые марки, посвященные празднику Новруз.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, данный выпуск напечатан в формате малого листа из шести марок. Марки посвящены таким персонажам праздника Новруз, как Bahar qızı, Keçəl и Kosa. В то же время, в цикл праздничных марок также включены такие персонажи как Aşıq и Yuxayayan qız.

Размер каждой марки составляет 28x40 миллиметров.

Также подготовлены и вынесены на продажу 200 штук Конвертов первого дня.

Отметим, что художником-оформителем марок, изданных тиражом в 30 тысяч штук, является Нармин Абдуллаева, дизайнером - Анар Мустафаев.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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