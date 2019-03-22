Благодарен Президенту Ильхаму Алиеву за то, что соединил меня с моей семьей - помилованный

22 марта 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выражаю благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что соединил меня с моей семьей. Об этом в пятницу сказал Trend Абасат Сулейманов, 1996 года рождения, освобожденный, согласно распоряжению главы государства о помиловании, от отбывания оставшейся части наказания.

Он сказал, что с нетерпением ждал этого известия. "От радости я не могу говорить, сильно волнуюсь. От своего имени, от имени своей семьи выражаю благодарность главе государства", - сказал Сулейманов.

Сулейманов добавил, что Президент Ильхам Алиев уделяет внимание каждому гражданину страны.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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