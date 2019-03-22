Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами ночью и утром возможны дожди, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 5-7, днем - 9-13 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 миллиметров до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75 процентов, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, в восточных районах ожидается моросящий дождь. К вечеру в некоторых западных районах также возможны дожди. Ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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