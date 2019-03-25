В Баку сохранится ветреная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, в горных территориях прогнозируется снег, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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