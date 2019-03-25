В Азербайджане с апреля ветеранам войны будет назначена президентская пенсия

25 марта 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала апреля этого года в Азербайджане ветеранам войны будет назначена ежемесячная президентская пенсия, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по коммуникации и связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Учреждение этих пенсий предусмотрено распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения от 25 февраля 2019 года.

В соответствии с этим распоряжением, вместо социального пособия ветеранам войны за коммунальные, транспортные и другие услуги (55 манатов), а также дополнения к страховой части трудовой пенсии (11 манатов) участников войны, служивших в составе боевой армии, будет назначена пенсия Президента Азербайджана в размере 80 манатов.

Пенсия будет назначена 80 тысячам ветеранов войны.

Для выплаты этих пенсий в течение года дополнительно будет выделено 80 миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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