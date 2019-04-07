Мадат Гулиев: Призываем молодежь отказаться от курения, алкогольных напитков

7 апреля 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Призываем молодежь отказаться от курения, алкогольных напитков. Об этом, как передает Trend, сказал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев во время велопробега под девизом «Меньше машин, больше жизни», проводимом при инициативе минэкологии и природных ресурсов в связи со Всемирным днем здравоохранения.

"Мы этим нашим шагом присоединяемся к процессу всемирного здоровья и призываем нашу молодежь отказаться от неприятных привычек, в том числе курения, спиртных напитков. Пусть приходят, занимаются спортом и уделяют внимание своему здоровью", - сказал Мадат Гулиев.

(Авторы: Самир Али, Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мадат Гулиев: Успехи Азербайджана сопровождаются активностью вражеских спецслужб, направленной против интересов страны
Политика 28 марта 19:09
В Н-ской воинской части СГБ Азербайджана очередная группа молодых солдат принесла присягу (ФОТО)
Политика 8 февраля 19:35
Все страницы в соцсетях, созданные от имени начальника Службы госбезопасности Азербайджана - фейковые
Общество 22 января 20:43
При поддержке Центра Гейдара Алиева в Баку прошёл велопробег под девизом «Наша сила – в солидарности» (ФОТО)
Общество 30 декабря 2018 19:03
Президент Кыргызстана Жээнбеков принял участников XXI заседания Конференции спецслужб тюркоязычных государств (ФОТО)
Политика 15 ноября 2018 08:30
Мадат Гулиев: В связи с событиями в Гяндже арестовано более 60, ликвидированы пять лиц, оказавших вооруженное сопротивление
Политика 14 ноября 2018 10:23
Лента новостей
В Баку прошел велопробег под девизом «Меньше машин, больше жизни» (ФОТО)
Общество 13:29
В Азербайджане планируют внедрить систему распознавания лиц
Бизнес 13:27
Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось в Азербайджане (Обновлено)
Происшествия 13:25
Завтра в Азербайджане будет до 21 градуса тепла
Общество 13:06
Пожар на подземной парковке в Москве, сотни человек эвакуированы
Россия 12:37
Четыре мирных жителя погибли при обстреле боевиков в Сирии
Арабские страны 11:52
НСТР оштрафовал один из телеканалов
Общество 11:32
Футболист "Атлетико" Коста может пропустить восемь матчей
Спорт 11:05
Магнус Карлсен сыграл в шахматы с азербайджанскими детьми из Нагорного Карабаха (ВИДЕО)
Общество 10:38