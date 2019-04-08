Азербайджанские борцы-вольники разгромили армянских соперников на чемпионате Европы

8 апреля 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в столице Румынии, Бухаресте начался чемпионат Европы по вольной борьбе.

Как сообщает Trend, в первый день соревновались борцы вольного стиля в весовой категории 57,65,70,79 и 97 килограммов.

Азербайджанский борец в весовой категории 57 килограммов Махир Амирасланов в 1/8 финала одержал победу над румынским спортсменом Александром Киртоакани.

Другой азербайджанский борец-вольник Гаджи Алиев, представлявший в страну в весовой категории 65 килограммов, в квалификационном этапе одержали победу на белорусским спортсменом Гусейном Шахбановым со счетом 7:2, а также победил армянского борца-вольника Вазгена Теванаяна со счетом 1:0. Тем самым, Алиев получил путевку в одну четвертую финала. Следующим соперником Алиев был представитель России Начин Кулар. Алиев был сильнее своего соперником и победил его счетом 5:3.

Агагусейн Мустафаев, соревновавшийся в весовой категории 70 килограммов, смог добраться до полуфинала, победив спортсмена из России Магомедрасула Газимагомедова со счетом 5:3 и противника из Армении Давида Сафаряна со счетом 12:2. В финале Мустафаев встретится с британским борцом-вольником Николае Койокару.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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