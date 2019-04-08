В Баку сближают позиции производителей и потребителей экологически безопасных стройматериалов

8 апреля 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся форум, посвященный сфере строительства и производству экологически безопасных стройматериалов, сообщили Trend в Ассоциации женских предпринимателей Азербайджана.

Согласно информации источника, форум был приурочен к предстоящему дню строителей, который отмечается 10 апреля.

«Главная цель проведения такого рода форума заключалась в информировании общественности о важности использования экологически безопасных материалов в строительстве, об их влиянии на образ жизни, а также о необходимости создания новой платформы, которая будет играть роль моста между производителями качественных строительных материалов и потенциальными потребителями»,- сказал собеседник агентства.

Согласно информации источника, форум состоялся при генеральном спонсорстве компании MrFix, при поддержке и содействии Ассоциации женщин предпринимателей Азербайджана, а также Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

«Выступившие на мероприятии докладчики отметили актуальность применения экологически чистых строительных материалов в строительстве и создания прочной платформы между производителями и потребителями экологически безопасной строительной продукции. На мероприятии приняли участие представители министерства экономики Азербайджана, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, профессора Азербайджанского архитектурно-строительного университета, производители строительных материалов, а также представители строительных компаний», - сообщили в Ассоциации.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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