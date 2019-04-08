В Азербайджане обнародованы результаты экзамена по приему в медрезидентуру

8 апреля 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты экзамена по приему в медрезидентуру, в ходе которого оценивались знания по базовым предметам, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Каждый кандидат может ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением карты ответов на сайте ГЭЦ. Также результаты экзамена можно узнать, отправив «рабочий номер» на номер 7727 посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Из 930 кандидатов 21 человек на экзамен не явился. 450 кандидатов выполнили условия первого тура, набрав 40 и более баллов, и были допущены ко второму туру. Из 100 возможных баллов самый высокий показатель - 89 баллов.

Отметим, что экзамен по оценке знаний по специальности для приема в медрезидентуру пройдет 14 июля.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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