В Азербайджане посадили около 25 тыс. деревьев по случаю рождения 10-миллионного жителя

9 апреля 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При участии сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, районных исполнительных властей Азербайджана и представителей общественности на территории республики прошла массовая акция по посадке деревьев по случаю рождения 10-миллионного жителя страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Во время акции, которая была проведена 6-7 апреля этого года, в административных районах столицы всего посажено 3050 различных пород деревьев, в регионах страны - 21 770 деревьев, соответствующих условиям местности.

Отметим, что посаженные деревья были выращены в древесных питомниках министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Акция по посадке деревьев продолжается.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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