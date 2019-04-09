До конца года в Азербайджане состоится 65 семинаров, посвященных состоянию рынка труда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует до конца текущего года провести 65 мероприятий просветительского характера в средних общеобразовательных школах страны, сообщили во вторник Trend в министерстве.

Согласно информации источника, подобные мероприятия проводятся среди молодежи в целях предоставления информации относительно нынешнего состояния рынка труда, а также профессий и специальностей на которые имеется рыночный спрос.

«В течение первого квартала 2019 года 22 735 представителей молодежи были проинформированы в этом направлении, в рамках проведенных семинаров, консультаций организованных по линии министерства, в ходе встреч с представителями госведомства. Параллельно молодежь получает полезную информацию, по выбору профессии, и легкому доступу к рынку труда», - сказали в министерстве.

Там же отметили, что в Азербайджане с каждым годом расширяются возможности рынка труда, растет число трудоспособного населения за счет открытия сотен рабочих мест.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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