В Азербайджане предложено освободить книги от НДС

9 апреля 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо освободить книги и печатную продукцию от налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Фазиль Мустафа, сообщает Trend.

Мустафа сказал, что во время поставки в страну книг и печатной продукции взимается НДС в размере 18 процентов.

"В ряде стран этот налог упразднен", - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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