Завершается подготовка к гонкам Формулы-1 в Баку

9 апреля 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подготовка к гонкам Формулы-1 2019 года в Баку продолжается ускоренными темпами.

Об этом во вторник сказал Trend руководитель по строительству гоночного объекта "Бакинского городского кольца" (Baku City Circuit) Томас Бутчер.

Бутчер отметил, что подготовка продолжается на высоком уровне.

"Можно сказать, что все трибуны готовы. Осталось установить одну трибуну - трибуну "Азнефть". Сооружение этой трибуны начнется 15 апреля", - добавил Бутчер.

По его словам, местная команда готова работать 24 часа.

"Благодаря им работа идет очень хорошо. Лишь погодные условия в Баку мы не в состоянии контролировать. Надеемся, что погода будет хорошей", - добавил Бутчер.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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