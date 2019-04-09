В Азербайджане запретили продажу ряда лекарств

9 апреля 2019 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запретили импорт и продажу ряда лекарственных препаратов.

Министерство здравохранения Азербайджана отозвало все серии целого ряда лекарственных препаратов, содержащих фенспирид. Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства, в списке фигурируют такие препараты, как Erespal и Tirfens.

Согласно сообщению, Европейское агентство лекарственных средств опубликовало документ от 15 февраля 2019 года за номером EMA/114407/2019 «О прекращении регистрации лекарственных средств, содержащих фенспирид, из-за потенциального риска проблем с сердечным ритмом».

Документ, подготовленный комиссией по оценке степени риска фармацевтических разработок, призывает к прекращению регистрации упомянутых препаратов в Евросоюзе по причине случаев серьезного нарушения сердечного ритма при его приеме.

Минздрав Азербайджана рекомендует пациентам на время соответствующих исследований прекратить или приостановить прием препаратов, содержащих фенспирид, найти с помощью врача или фармацевта альтернативное лекарство и обратиться к врачу или фармацевту в случае возникновения дискомфорта при приеме лекарства.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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