В Баку ведутся работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации (ФОТО)

10 апреля 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проводятся работы по улучшению ситуации с движением транспорта, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

На первом этапе работы будут осуществлены на пересечениях улиц М. Физули, Ш. Бадалбейли, М.Алиева, Р. Бейбутова, С. Вургуна, Д. Алиевой, С. Рагимова, проспекта Бюльбюля.

Работы предусматривают установку новых и обновление старых дорожных знаков. Также будут изучены места для парковок, усовершенствованы направления движения. В соответствии с проектом на пересечении улиц Физули и Самеда Вургуна уже нанесена «желтая сетка».

По предварительным расчетам, эти работы значительно улучшат ситуацию с транспортом на центральных улицах и проспектах Баку, возрастет пропускная способность дорог, будет обеспечена интенсивность движения, что очень важно с точки зрения предотвращения образования пробок. В целом работы будут проведены на 74 центральных перекрестках столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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