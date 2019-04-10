По поручению Президента Ильхама Алиева в Иран отправлена гумпомощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева в Иран отправлена гуманитарная помощь.

Гуманитарная помощь, отправленная в Иран Азербайджаном, будет доставлена в течении сегодняшнего дня, сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде, сообщает в среду Trend

«В гуманитарный груз входят 75 палаток, 150 водяных насосов различных параметров, пять резиновых лодок, 140 единиц униформы, 320 комплектов одежды для спасателей и 200 спасательных жилетов, два экскаватора, 166 кухонных комплектов, три тысячи постельных комплектов в целом на 950 тысяч манатов», - сказал он.

Отметим, что, по поручению главы азербайджанского государства, от имени правительства страны МЧС отправил гуманитарную помощь в Иран в связи со стихийным бедствием в Иране в результате непрерывных дождей.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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