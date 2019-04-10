В Азербайджане числится свыше 1,6 тысячи больных гемофилией

БАКУ /Trend/ - Ежегодно 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. Согласно некоторым данным, в настоящее время во всем мире число больных гемофилией достигает 400 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в настоящее время в республике зарегистрировано 1621 больных гемофилией. В рамках государственной программы благодаря оказываемым им медицинским услугам улучшается качество их жизни, уменьшается количество инвалидностей, снижается смертность.

Гемофилия является наследственным заболеванием, связанным с нарушением процесса свертывания крови, которая появляется из-за изменения одного гена в хромосоме X. Признаки заболевания, можно сказать, проявляются во всех случаях во время раннего детства, в большинстве случаев уже в первые 4-5 дней с момента рождения ребенка. При гемофилии резко возрастает опасность гибели пациента от кровоизлияния в мозг и другие жизненно важные органы, даже при незначительной травме. Больные с тяжёлой формой гемофилии подвергаются инвалидизации вследствие частых кровоизлияний в суставы (гемартрозы) и мышечные ткани (гематомы). Гемофилия относится к геморрагическим диатезам, обусловленным нарушением плазменного звена гемостаза (коагулопатия).

Несмотря на то, что болезнь на сегодняшний день неизлечима, её течение контролируется с помощью инъекций недостающего фактора свёртываемости крови, чаще всего выделенного из донорской крови.

Благодаря совместным усилиям ученых и врачей, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной федерация гемофилии, Общества больных гемофилией диагноз гемофилии не принимается как смертный приговор, но это не повод расслабляться, и необходимо бороться для того, чтобы победить это заболевание.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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