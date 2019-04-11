В Азербайджане оплатят обучение значительного числа студентов

11 апреля 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конкурс на соискание грантов, организованный в 2018 году Фондом молодежи Азербайджана, обеспечил финансирование 270 проектов представителей молодежи и 91 проект молодежных организаций.

Как сообщает в четверг Trend об этом на сессии комитета Милли Меджлиса (парламент) по делам молодежи и спорта рассказал исполнительный директор Фонда Фарид Джафаров. Исполнительный директор отметил, что Фонд, основанный по инициативе Президента Ильхама Алиева в 2011 году, занимается финансированием идей представителей молодежи, их проектов социального, научного и иного характера.

Исполнительный директор Фонда подчеркнул, что в 2018 году расширилось поле их деятельности: «В 2018 году Фонд также провел конкурс в связи с покрытием стоимости обучения, и в результате, оплатил обучение 237 молодых людей, включая имеющиеся задолженности».

По словам Джафарова, на сегодняшний день в Фонд поступили 724 обращения.

Исполнительный директор отметил также, что в июне-августе текущего году будет объявлен очередной конкурс, что подразумевает погашение долгов за обучение значительному числу юношей и девушек.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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