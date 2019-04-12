ДТП на трассе Баку - Сумгаит: столкнулись "Pajero" и "ГАЗель" (ФОТО)

12 апреля 2019 08:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром на 35-м километре трассы Баку – Сумгаит произошло ДТП, сообщает Trend.

Грузовой автомобиль «ГАЗель» с государственным регистрационным знаком "10-JP-968" столкнулся с «Mitsubishi Pajero iO» («90-XE-714»).

После столкновения «Mitshubishi» перевернулся и перекрыл дорогу. Несмотря на то, что пострадавших в серьезной степени нет, автомобилям причинен ущерб.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции.

Ведется расследование.

(Автор: Самир Али)

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