Обеспечение пищевой безопасности - один из важнейших вопросов в Азербайджане - депутат

12 апреля 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время средства массовой информации информируют общественность о незаконной деятельности в Азербайджане лиц занимающихся производством и реализацией мясной продукции неизвестного происхождения, не отвечающей ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

"На улицах, обочинах дорог всё ещё действуют незаконные пункты по забою скота и продаже мяса, не соответствующего санитарным и санитарно-гигиеническим требованиям. Согласно информации, поступившей на днях в Агентство по пищевой безопасности, в поселке Рамана Сабунчинского района был обнаружен незаконный, действующий в антисанитарных условиях цех по производству курятины. В ходе проверки было установлено, что в цехе грубо нарушались ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические нормы, и работа по ощипыванию и разделки птицы велась в антисанитарных условиях", - сказал депутат

По словам Алиева, государство создает все условия для законной предпринимательской деятельности, оказывает финансовую поддержку развитию этой сферы, в связи, с чем непонятно, кто допускает такие нарушения. Эти лица должны знать, что их незаконная деятельность приводит к отравлениям, заболеваниям людей и другим негативным последствиям: "В Кодексе об административных правонарушениях Азербайджана предусмотрены различные штрафы за административные нарушения, допущенные в этой сфере. В некоторых случаях отсутствует информация о том, какие меры будут предприняты против лиц, допустивших правонарушения. Поэтому в этой области необходимо еще больше усилить просветительскую работу".

Депутат подчеркнул, что одним из важных вопросов является обеспечение населения качественными продуктами питания, в том числе, мясной продукцией. С целью полного удовлетворения потребностей населения республики в мясной продукции часть ее импортируется из многих стран мира - Украины, Грузии, России, Бразилии, Турции, Индии, Германии: "В целях обеспечения реализации мер, предусмотренных в “Стратегической дорожной карте” по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, унификации системы контроля в сфере продовольственной безопасностью, повышения прозрачности в этом направлении указом Президента Азербайджана от 10 февраля 2017 года создано Агентство по пищевой безопасности. После создания Агентства стали осуществляться важные меры по обеспечению продовольственной безопасности и работа в этом направлении продолжается. В решении этих вопросов должны активно участвовать соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления, а также само население".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Результаты опроса Opinion Way подтверждают, что народ Азербайджана оказывает доверие Президенту Ильхаму Алиеву - депутат
Политика 10 апреля 23:08
В Хазарском районе Баку состоялась торжественная церемония отправки молодежи в армию (ФОТО)
Общество 5 апреля 15:31
Инвалиды войны всегда окружены вниманием и заботой Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Политика 4 апреля 17:26
К совершившей геноцид против азербайджанцев Армении должны быть применены санкции - депутат
Политика 30 марта 17:50
Азербайджанский депутат поблагодарил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за обеспечение новой квартирой семьи погибшего офицера
Политика 29 марта 17:21
В Пираллахинском районе Баку отметили праздник Новруз (ФОТО)
Общество 18 марта 18:24
Лента новостей
Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов
Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Gulf Drilling Azerbaijan приобретет новое оборудование
Энергетика 15:35
Компания Gulf Drilling Azerbaijan проявляет интерес к участию в проектах в трех странах
Энергетика 15:30
Лукашенко заявил о приближении эры роботов
Беларусь 15:29
В Баку изменены конечные остановки 15 автобусных маршрутов (ФОТО)
Общество 15:27
Египет планирует открыть скоростной трансфер из Каира в Шарм-эш-Шейх
В мире 15:23
Узбекистан наладил производство мотоциклов из комплектующих китайской компании Lifan
Бизнес 15:18
Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана
Бизнес 15:15
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Азербайджана
Бизнес 15:11