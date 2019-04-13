В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей - министр

13 апреля 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, которая с 30 июня по 10 июля пройдет в Баку, примут участие свыше трех тысяч представителей различных стран.

Об этом министр культуры Абульфас Гараев сказал в ходе массовой акции по посадке деревьев, проведенной министерством экологии и природных ресурсов в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, сообщает в субботу Trend.

Министр напомнил, что Азербайджан будет председательствовать на этой сессии.

Он добавил, что в рамках сессии планируется посещение заповедника делегациями, которые будут находиться в Азербайджане.

Напомним, что 43-я сессия Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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