С начала года в Азербайджане к курсам профподготовки привлечено более 250 человек - минтруда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С начала текущего года к курсам профессиональной подготовки были привлечены 253 человека, сообщили Trend в субботу в министерстве труда и социальной защиты населения.

По информации источника, эта работа проводится при организации и содействии министерства труда и социальной защиты населения, а также министерства образования Азербайджана.

Два госведомства разработали специальные учебные программы, на основе которых проводятся курсы подготовки по различным специальностям.

Выпускникам курсов выдаются сертификаты, которые они могут представить во время трудоустройства в соответствии с выбором профессии, сказали в минтруда.

(Автор: Матанат Насибова)

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