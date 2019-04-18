В Азербайджане откроют еще одну "горячую линию" для детей (ФОТО)

18 апреля 2019 19:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для оказания своевременной, необходимой морально-психологической поддержки детям, сталкивающимся с бытовым насилием и морально-психологическим давлением, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана намерено создать еще одну “горячую линию”

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на встрече с группой сотрудников представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане во главе с заместителем руководителя представительства Мин Юань.

На встрече Керимов отметил, что в результате оказываемой Президентом Ильхамом Алиевым заботы развитию системы социальных услуг, в Азербайджане предприняты важные шаги по повышению качества и расширению охвата этой системы. Он проинформировал гостей о проделанной в рамках реализуемых министерством проектов работе по реабилитации детей, входящих в группу социального риска.

Замминистра также рассказал о деятельности функционирующего при министерстве социального приюта и учреждения по реабилитации для сирот и несовершеннолетних детей, находящихся в социальные опасных условиях.

Мин Юань дала высокую оценку деятельности министерства и его структур в отношении детей из различных групп риска и обещала предоставить необходимую помощь ЮНИСЕФ для создания “горячей линии”, выработки гибких рабочих механизмов в соответствии с современным международным опытом.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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