ГЭЦ Азербайджана проведет собеседования по приему на госслужбу

19 апреля 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) вынес на конкурс 73 места по вакантным должностям административной госслужбы в девяти государственных органах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Для 360 кандидатов, прошедших регистрацию по объявленным должностям, планируется провести собеседования.

Самый большой конкурс на должность ведущего консультанта–программиста (95 кандидатов) в административно-хозяйственном секторе Главного финансового управления по г. Баку минфина, на должность консультанта - инженера-программиста (32 кандидата) в секторе казначейских операций в Финансовом управлении Гянджи и на должность консультанта- программиста (27 кандидатов) в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Собеседования планируется провести в период с 25 апреля по 24 мая 2019 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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