Представитель "Citibank" провел презентацию в UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC прошла презентация главы отдела "Citibank", входящего в состав финансового бренда "Citigroup", по работе с ценными бумагами по Ближнему Востоку и Африке, РФ, Украине, Казахстану, Израилю и Турции Гюнселя Топбаша на тему рынка ценных бумаг.

Как сообщили Trend в UNEC, на презентации, проведенной в соответствии с меморандумом, подписанным с Бакинской фондовой биржей, Топбаш предоставил информацию о видах, особенностях ценных бумаг, положении фондового рынка в разных регионах и странах и существующих тенденциях.

Топбаш, который находится в Баку с рабочим визитом, организованным Бакинской фондовой биржей, на мастер-классе для студентов, обучающихся по финансовой специальности в Международной школе экономики UNEC, наглядно продемонстрировал стремления мирового фондового рынка, схемы инвестиционных операций на современном рынке ценных бумаг.

Топбаш, регулярно выступающий на основных мероприятиях, конференциях мирового фондового рынка, коснувшись перспектив развития фондового рынка Азербайджана, рассказал, какую еще работу предстоит осуществить.

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