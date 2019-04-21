На этих дорогах ограничат движение транспортных средств в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1 - Список

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятиями, связанными с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1, с 22 апреля движение по улицам Бакинского городского кольца будет ограничено. Об этом Trend сказал начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Начальник отдела сказал, что с этого дня по территории, которая именуется Бакинским городским кольцом, в направлении площади «Азнефть» - с Баилово в направлении 20-го участка и юга, в то же время в направлении Дома правительства – от пересечения улиц Узеира Гаджибекова и Афияддина Джалилова с улицей Юсифа Сафарова, также улицы Лермонтова с парком имени Ахундова и его окрестностями, особенно в направлении улиц Ахмеда Джавада и Истиглалият, Бюньята Сафарова, Шейха Шамиля, вдоль Приморского национального парка, на проспектах Нефтчиляр, Бюль-бюля, площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, площади Гоша Гала, Молодежи, улицах Истиглалият, Ниязи, а также других улицах и проспектах, пересекающихся с указанными будут введены ограничения на движение автомобилей, изменено направление движения.

Движение по указанным направлениям будет в основном регулироваться от 14-го километра Сальянского шоссе по третьей кольцевой дороге через Ясамальский район, а также через Бадамдарское шоссе.

«Для избежания образования заторов и плотности движения просьба к водителям использовать в качестве альтернативы дороги от пересечений улиц Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова, Юсиф Сафарова и 28 Мая по улицам и проспектам Бакиханова, Наримана Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, Парламента, Метбуат, Зии Буньядова, Микаила Мушвига», - сказал Асадов.

В то же время, как отметил Асадов, для снижения плотности движения транспорта в Баку, обеспечения удобного, бесперебойного передвижения пешеходов и транспортных средств, желающим прибыть в столицу жителям регионов с 18 по 30 апреля рекомендуется использовать общественный транспорт, маршрутные автобусы.

По словам начальника отдела, на территории, именуемой Бакинским городским кольцом расставлены дорожные знаки. «Водители должны двигаться, соблюдая данные знаки», - сказал он.

Напомним, что в связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы 1 для удобной и безопасной перевозки пассажиров изменится схема движения автобусов №№ 1, 2, 4, 5, 6, 18, 31, 37, 46, 53, 61, 65, 77, 88, 125, 205, H1, курсирующих по улицам Бакинского городского кольца и близлежащим улицам.

Автобусы будут работать по альтернативным улицам. В дни, когда движение на дорогах будет ограничено, будет обеспечена беспрерывная работа автобусов регулярных маршрутов.

Изменения останутся в силе до завершения мероприятия.

Напомним, что Гран При Азербайджана Формула 1 пройдут в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

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