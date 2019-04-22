В парке Центра Гейдара Алиева прошел "День чтения" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В парке Центра Гейдара Алиева прошел традиционный «День чтения», сообщает в понедельник Trend.

Мероприятие было организовано Центром Гейдара Алиева, министерством образования, Общественным объединением «Региональное развитие» при партнерстве министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана, Фонда молодежи Азербайджана и издательства «Хедеф» («Hədəf Nəşrləri»).

Целью «Дня чтения», проходящего под девизом «Давайте почитаем вместе!», является развитие у подростков и молодежи культуры и навыков чтения, повышение интереса к книгам.

На мероприятии выступили с презентациями учащиеся различных общеобразовательных школ и лицеев столицы. Были показаны сценки из различных драматических произведений, прошли мастер-классы, интерактивные соревнования, представлена музыкальная программа с участием художественного коллектива Детско-юношеского центра развития номер 3.

На прошедшей в рамках мероприятия выставке художественных и научных книг издательства и библиотеки представили на своих стендах различные издания.

Министр образования Джейхун Байрамов в интервью журналистам сказал, что это мероприятие, проходящее накануне Международного дня чтения с участием бакинских школ, направлено на усиление любви к книге, внесет вклад в формирование культуры чтения. Министерство образования осуществляет различные мероприятия в этом направлении.

Байрамов отметил, что главной целью является разъяснение детям посредством различных мероприятий пользы книгочтения, играющего неоценимую роль в формировании личности школьников, а также расширении их кругозора. Министр подчеркнул важность регулярной организации подобных мероприятий.

Напомним, что 23 апреля с 1996 года в мире, а с 1997 года – в Азербайджане отмечается как Всемирный день книги и авторских прав. Решение об этом было принято в 1995 году в Париже, на генеральной конференции ЮНЕСКО.

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