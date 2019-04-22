Минздрав: Состояние покусанного в Баку бешеной собакой мальчика стабильно

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения обнародовало информацию о состоянии здоровья четырехлетнего ребенка, покусанного собакой в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку.

Состояние Гусейна Мамишева, 2015 года рождения, помещенного в больницу с диагнозом “укусы и рваные раны в области левой щеки и уха”, в настоящее время стабильно, сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на министерство.

Ребенок находится под контролем профессиональных медиков в Клиническом медицинском центре №1 в Баку, говорится в сообщении.

Напомним, что Мамишев подвергся нападению бешеной собаки в поселке Сулутепе Бинагадинского района Баку, которая прокусила ему щеку. Собака была бешеной, и после нападения на мальчика умерла. Пострадавший был срочно доставлен в больницу в Ходжасане, а оттуда переправлен в Клинический медицинский центр №1 в Баку. Мамишеву была введена сыворотка против бешенства и зашита порванная псом щека.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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