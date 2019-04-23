Потомки немцев-колонистов приехали в Азербайджан на 200-летний юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 200-летием создания поселения кавказских немцев в Азербайджане и праздником городка Helenendorf, делегация в составе 30 внуков и правнуков кавказских немцев посетила город Гёйгёль.

Выступивший на организованном при поддержке городских властей и Государственного агентства по туризму Азербайджана, его глава Фуад Нагиев, отметил, что сохранение до наших дней исторического наследия кавказских немцев, говорит о развитии традиций толерантности и мультикультурализма в Азербайджане и рассказал о потенциале этого наследия в качестве особой туристической продукции, сообщает в понедельник Trend.

В ходе мероприятия, организованного в честь создания в 1819 году первого немецкого поселения Helenendorf на территории современного города Гёйгёль, также приняли участие представители кафедры Истории Азербайджана Берлинского университета Гумбольдта и Центра научных и культурных исследований EuroKaukAsia. Гости также посетили немецкое поселение Annenfeld на территории Шамкирского района и познакомились с местными винодельческими традициями на винном заводе «Sherg ulduzu».

Отметим, что мероприятие, которое, безусловно, оставит значимый след в истории азербайджано-германских отношений, было организовано в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, и в том числе, распоряжением от 30 августа 2016 года «О 200-летии создания немецких поселений на Южном Кавказе».

(Автор Джейхун Алекаперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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