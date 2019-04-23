В Баку будет ограничено движение на двух улицах

23 апреля 2019 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером на двух улицах в Баку будет ограничено автомобильное движение.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, речь идет об обновлении разметки дорожного полотна на улицах Кёкяб ханум Сафаралиевой и Диляры Алиевой. Указанные работы продлятся с 23:00 до шести утра завтрашнего дня, и в этот период автомобильное движение на указанных улицах будет частично, либо полностью ограничено.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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