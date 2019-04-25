Накануне Формулы 1 в Баку отели заполнены на 90-95% (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1, который состоится 26-28 апреля, заполнено 90-95 процентов отелей Баку. Об этом сказал Trend председатель Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

Председатель Ассоциации отметил, что в связи с гонками, в ряде крупных отелей, расположенных в центре столицы, приняли большее число туристов. "Плотность наблюдается и в некоторых маленьких отелях. Так, наблюдается плотность примерно в 65-75 процентов. Это - высокий показатель для сезона", - сказал Дюбенди.

По словам председателя Ассоциации, Формула 1 является очень важным мероприятием с точки зрения гостиничного дела и туризма. "Такие масштабные мероприятия как Формула 1, привлекают дополнительное число туристов в страну. Азербайджан открывается миру как новая туристская дестинация. Благодаря мероприятию наблюдается оживление в туристической инфраструктуре страны, в том числе в сфере отелей, ресторанных услуг, развлечений, услуг такси, продажи сувениров и т.д.", - сказал Дюбенди.

Председатель Ассоциации отметил, что Формула 1 также важна с точки зрения пропаганды туристических возможностей Азербайджана. "Туристы приезжают до гонок, остаются после них, и знакомятся с туристическими возможностями Азербайджана. Формула 1 - элитный вид спорта и болельщики данного вида спорта - состоятельны. Мы должны представить им новые туристические продукты: речь, в частности, идет о турах в регионы страны", - сказал Дюбенди.

Председатель Ассоциации подчеркнул, что ожидания туристической индустрии от Формулы 1 высоки. "Надеемся, что гонки также повлияют на увеличение числа туристов. Туристический сектор страны задался целью, обеспечить к 2020 году прием 4,5 миллиона туристов", - сказал Дюбенди.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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