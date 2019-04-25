В Западно-Каспийском университете прошла еще одна научная конференция

БАКУ /Trend/ - В Западно-Каспийском университете была организована республиканская конференция на тему "Ономастические единицы в изучении истории прошлого, этногенеза и социальных отношений народа", сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

В работе конференции приняли участие ученые и исследователи из Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Педагогического Университета, Институтов Языкознания имени Насими и Литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана, Бакинского Славянского Университета, Азербайджанского Университета языков, Бакинского Инженерного Университета, Сумгайытского Государственного Университета.

Выступая на открытии конференции, ректор Западно - Каспийского Университета, профессор Андрес Леитас отметил, что университет уделяет особое внимание проведению исследований в различных областях науки.

"Мы планируем направить интеллектуальную базу университета на научные исследования. Наша цель - не только поддерживать и диверсифицировать высокие стандарты образования, но и стать авторитетным исследовательским университетом не только в регионе, но и во всем мире", - сказал ректор.

А. Леитас проинформировал о программах , разработанных университетом за последние годы, и отметил важность вновь созданных уникальных лабораторий и центров с точки зрения получения высококачественного образования и приобретения практических знаний.

Доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева, доктор филологических наук, профессор Лала Гулиева, доктор филологических наук, профессор Булудхан Халилов и другие рассказали о значимости конференции и выразили уверенность в том, что объединение исследователей в Западно - Каспийском Университете откроет путь к проведению новых исследований.

Позже конференция была продолжена на пленарных заседаниях. Были заслушаны доклады по этой теме. Были проведены дискуссии вокруг тем: Ономастические единицы, их роль в истории народа, Ономастические единицы в языке древних памятников, поэтико-стилистические особенности ономастических единиц, об ономастических нормах, ономастические единицы в творчестве писателей и поэтов, теоретические основы ономастики, характеристика ономастических источников и др.

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