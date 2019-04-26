Роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в достижении страной многочисленных спортивных побед неоценима - замминистра

БАКУ /Trend/ - Проведение в Азербайджане международных соревнований по всем видам гимнастики уже стало традицией.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмаил Исмаилов, выступая на церемонии открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

По словам замминистра, Азербайджан, известный на международной арене, как организатор спортивных мероприятий на высоком уровне, принимает участников стартующего сегодня еще одного спортивного состязания.

“Несмотря на сравнительно небольшой период независимости, Азербайджан, за короткий исторический отрезок времени утвердился на карте мира, как динамично развивающаяся современная страна. Благодаря заботе нашего государства, стремительно развивающегося экономически, высокого уровня развития достиг и наш спорт. Благодаря продуманной и целенаправленной государственной политике, осуществляемой под руководством главы государства и президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева, Азербайджан стал одной из выдающихся спортивных стран Европы и мира. Развитие спорта в нашей стране приобрело устойчивый характер”, - отметил замминистра.

Как отметил Исмайлов, наглядным примером этих успехов является проведение в Азербайджане различных международных спортивных состязаний и большие успехи азербайджанских спортсменов на самых авторитетных мировых соревнованиях.

“С учетом этого, международные организации доверяют Азербайджану проведение масштабных соревнований. Национальная арена гимнастики - самая крупная и красивая площадка Азербайджана, распахнула двери перед профессионалами художественной гимнастики и поклонниками этого вида спорта”, - подчеркнул замминистра.

В своем выступлении замминистра отметил, что оказывающая активную поддержку развитию науки, образования и здравоохранения, Первый вице-президент Азербайджана, президент Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиева, также известна своим вниманием и заботой в отношении спорта, а также своей неоценимой ролью в достижении страной многочисленных спортивных побед.

"Основа успеха в гимнастике была заложена в октябре 2002 года, когда Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Сегодня, благодаря целенаправленной и эффективной политике, азербайджанская гимнастика переживает новый этап своего развития. Благодаря решительному руководству Мехрибан Алиевой отношение к азербайджанской гимнастике в корне изменилось как в стране, так и в мире”, - сказал Исмайлов.

Как отметил замминистра, за последние 16 лет Баку оказывал гостеприимство участникам многих международных соревнований по гимнастике: “В нашей стране международные соревнования по всем видам гимнастики стали традицией. Организация на высоком уровне международных соревнований с учетом богатого мирового опыта, безусловно, стимулирует развитие в нашей стране гимнастики, включая и художественной, из года в год множит ряды ее почитателей. Собравшиеся в очередной раз на Кубок мира зрители, станут свидетелями напряженной борьбы известных художественных гимнасток, пронизанной изяществом и силой”.

Замминистра также подчеркнул, что участие более чем 200 спортсменок из 39 стран, вселяет уверенность в то, что Кубок Мира будет проходить в атмосфере напряженной борьбы за награды. “Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянную заботу и внимание к азербайджанскому спорту, а также благодарность международной организации, за оказанное доверие в организации столь прекрасных соревнований в нашей стране, и пожелать спортсменам достойно бороться и достичь победы”, - отметил Исмайлов.

(Автор: Джани Бабаева Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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