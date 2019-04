Руководитель ANDOP Севиндж Заман: Мы открываем доступ азербайджанским врачам к научным достижениям в сфере управления ожирения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в управлении ожирением»

19 апреля в Баку состоялось одно из значительных событий в сфере здравоохранения Азербайджана - Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в управлении ожирением». Мероприятие было организовано со стороны Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) при поддержке Центра общественного здравоохранения и реформ (ISIM) Министерства здравоохранения Азербайджана и Рабочей группой по борьбе с ожирением EASO – OMTF (Obesity Management Task Force). Мы решили узнать подробности об этом событии у руководителя ANDOP Севиндж Заман.

- В Баку собрались ученые из Европы и Турции с мировым именем, известные научной общественности своей деятельностью в области изучения ожирения. Чему была посвящена Международная конференция?

- Мы пригласили этих специалистов для практической работы с азербайджанскими врачами, которые работают в сфере диетологии и профилактики ожирения. Наши гости приехали для обмена опытом, презентации последних научных данные в сфере лечения и профилактики ожирения, знакомства с коллегами из Азербайджана, поиска новых возможностей для взаимодействия.

Мы очень рады, что нас также поддержало представительство Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане. В связи с этим хотим поблагодарить госпожу Ханде Харманчы.

Проблема ожирения в настоящее время стоит довольно остро во всем мире. Ожирение называют эпидемией XXI века, и оно опасно сопутствующими заболеваниями. В большинстве развитых государствах ожирением страдает от 15 до 25% взрослого населения, к тому же наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков. Именно эти факты и заставляют все научное сообщество мира сплотиться для решения этой проблемы.

- Какие темы были затронуты в рамках мероприятия?

- Спикеры конференции - представители Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO - European Association for the Study of Obesity), а также ведущие специалисты Азербайджана в сфере борьбы с ожирением. Они представили для более чем 150 участников конференции всестороннюю информацию по самым новым направлениям и тенденциям в области профилактики и лечения заболевания, принятых в мировой практике.

Были затронуты различные аспекты: профилактика ожирения, бариатрическая и метаболическая хирургия, детское ожирение, фармакотерапия ожирения, длительное ведение пациентов, создание специализированных центров по борьбе с ожирением и многое другое.

- ANDOP зарекомендовал себя образовательными и общественными проектами в сфере диетологии и профилактики ожирения. Как, по-вашему, есть ли в нашем обществе понимание важности следования принципам правильного питания?

- Безусловно, но просветительскую работу, особенно, среди подрастающего поколения, необходимо проводить на постоянной основе. ANDOP в настоящее время реализует на базе Тренинг-центра стратегии здоровья (SSTM) тренинги для врачей по диетологии и управлению ожирением. Эти проекты вызвали огромный интерес среди медицинской аудитории, и это не случайно. Ведь именно они являются первыми специалистами, к которым обращаются люди по поводу проблем со здоровьем. Поэтому важно, чтобы каждый врач, вне зависимости от специализации, обладал комплексными знаниями и навыками в сфере диетологии. Сегодня большинство заболеваний происходят из-за неправильного образа жизни и питания, и, лишь подкорректировав ежедневный рацион с помощью специалиста, можно без всяких медикаментов избавиться от многих проблем со здоровьем.

- То есть, если раньше наши врачи за знаниями в сфере диетологии вынуждены были выезжать за границу, то сейчас обучение можно пройти в Азербайджане?

- Совершенно верно. На сегодня у нас свыше ста выпускников, которые активно применяют полученные знания на практике.

Наши флагманским курсом является тренинг «Основы нутрициологии и диетологии», который мы рекомендуем всем врачам, независимо от специализации. Ведет тренинг - доктор Эмиль Хидаятли, талантливый специалист международного уровня. Это первый врач в Азербайджане, который получил сертификат SCOPE в рамках международной образовательной программы по управлению ожирения, реализуемой со стороны Всемирной федерации ожирения. К слову сказать, подобного уровня специалистов наберется в мире чуть больше трех сотен.

Тренинг «Основы нутрициологии и диетологии» вобрал в себя все современные подходы и международные методики в области диетологии, а также были учтены особенности национальной кухни.

Постепенно мы расширяем наши модули. Необходимо владеть психологическими аспектами длительного ведения пациентов, которые были учтены при разработке тренинга «Стратегия успешного врача». Важным продолжением курса «Основы диетологии и нутрициологии» стал наш относительно новый проект, но уже вызвавший повышенный интерес – «Управление ожирением».

Чем дальше мы шли, тем больше понимали – что есть и другие комплексы знаний, которые просто необходимы для наших врачей. Один из последних таких проектов «Микробиота кишечника» - эта тема, которую сегодня обсуждает весь мир. Большинство проблем со здоровьем человека, так или иначе, связано с работой кишечника. Специально для фитнес-тренеров и спортивных врачей был разработан специальный курс по спортивной нутрициологии «Фитнес и Диета». Все эти проекты предусматривают многочасовые занятия. Кроме того, мы также проводим однодневные семинары, затрагивающие аспекты правильного питания.

- Насколько известно, также проводятся тренинги для детей дошкольного и школьного возраста, затрагивающие принципы правильного и здорового питания?

- Меня очень радует тот факт, что молодые врачи показывают себя в качестве грамотных, инициативных и целеустремленных специалистов, готовые внести своей вклад в развитии нашего научного сообщества. Одна из таких инициатив исходит от наших молодых и талантливых врачей, которые проводят тренинги в школах, детских образовательных учреждениях, в детских садах. Все дети хотят достичь успеха и быть счастливыми, в этом не последнюю роль играет правильное питание, которого нужно придерживаться с юных лет. Вот так в игровой и интерактивной форме мы стараемся заинтересоваться детей и показать, как важно заботиться о своем здоровье и принимать в пищу полезную еду.

- Какие были ожидания от Международной научной конференции «Современные тенденции в управлении ожирением» лично у вас?

- Наша деятельность оценивается со стороны международных организаций. Недавно ANDOP стал частью Всемирной федерации ожирения (WOF). На сегодня у нас сформировалась большая команда и поддерживающих нас единомышленников.

А конференция предварило другое важное событие в жизни ANDOP. Учитывая миссию, выполняемую нашей организацией в Азербайджане и успешное международное сотрудничество на протяжении последнего времени, ANDOP готовится стать полноправным членом EASO.

Все это свидетельствует о том, что мы находимся на верном пути, применяя международные стандарты образования и открывая доступ азербайджанским врачам к последним научным достижениям в сфере управления ожирения.

