Рауф Алиев: Азербайджан стал домом для мероприятий самого высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принимает у себя практически все соревнования Европы и мира самого высокого уровня, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Рауф Алиев.

«Сегодня в Баку проходит Кубок мира по художественной гимнастике, в котором принимают участие гимнастки из 39 стран мира. 16 мая у нас пройдет 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике, а еще через неделю – 11-й Чемпионат Европы по аэробной гимнастике», - сказал он.

Алиев подчеркнул, что такое количество проводимых в стране мероприятий говорит о большой государственной поддержке. Спорт в Азербайджане развивается с каждым днем, добавил он.

Говоря, в частности, о гимнастике, депутат особо отметил роль Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики страны Мехрибан Алиевой в развитии этого вида спорта.

«За кратчайший срок Федерации гимнастики Азербайджана удалось добиться серьезных успехов. Об этом говорят и выступления наших гимнастов на Олимпиадах, Чемпионатах мира и Европы», - сказал депутат.

Собеседник агентства напомнил, что в свое время в Азербайджане отсутствовала необходимая материально-техническая база для проведения таких мероприятий, но сейчас в стране созданы все условия для проведения мероприятий на самом высоком уровне.

Отметим, что в Баку сегодня в Национальной арене гимнастики стартовал Кубок мира по художественной гимнастике. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий балл за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Авторы: Вахид Байрамов, Азад Гасанли)

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