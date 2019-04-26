В Национальной арене гимнастики всегда очень хорошая атмосфера – посол Молдовы в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики всегда очень хорошая атмосфера, зрители - доброжелательные и хорошо поддерживают не только национальную сборную Азербайджана, но и спортсменов из других стран, об этом в пятницу сообщил Trend посол Молдовы в Азербайджане Георге Леука.

Дипломат отметил, что второй раз присутствует на соревнованиях по художественной гимнастике в Национальной арене гимнастики.

«В Азербайджане прекрасная Арена гимнастики, которая предназначена не только для проведения соревнований по гимнастики, но и для других видов спорта», - отметил Леука.

Посол Молдовы в Азербайджане подчеркнул, что после первого для соревнований планирует встретиться со спортсменками своей страны, участвующими в Кубке мира, и узнать их мнения.

«С некоторыми представителями делегации я встречался, и они под большим впечатлением. Они очень рады, когда соревнования проводятся именно здесь и с удовольствием приезжают в Азербайджан на соревнования», - сказал Леука.

Говоря о работе Федерации гимнастики Азербайджана, дипломат отметил, что ежегодное проведение многочисленных соревнований по разным видам гимнастики в Национальной арене – весьма значимый факт.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представят Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первый день соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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