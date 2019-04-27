Такой Арены гимнастики и таких условий, как в Баку нет нигде - грузинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Кубок мира в Баку хорошая возможность поверить свои силы перед Чемпионатом Европы и Чемпионатом мира, сказала в субботу Trend грузинская гимнастка Натэла Болатаева.

«Конечно, Кубок мира – важное соревнование, возможность почувствовать ковер, зал. Соревнования в Баку как всегда проходят на высшем уровне, потому такой Арены гимнастики и таких условий нет нигде. Нас все устраивает, спасибо за гостеприимство», - отметила Болатаева.

Гимнастка подчеркнула, что для спортсменов очень важна поддержка зрителей, а в Баку публика хорошо подбадривает.

«У азербайджанских гимнасток сильный уровень, многому можно у них научиться. Моя основная задача в текущем году хорошо выступить на Чемпионате Европы и Чемпионате мира, это главные цели», - сказала Болатаева.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе с булавами и лентой, а также квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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