Программа третьего дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан

28 апреля 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартует третий день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Trend.

Сегодня состоятся автограф-сессии команд "Williams", "Racing Point", "McLaren", "Haas" и "Toro Rosso", а также второе соревнование пилотов Формулы 2.

После церемонии открытия и парада пилотов буден дан старт Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Фан Зона открывается

10:00

Автограф сессия - Williams

11:20

F1® Фан-зона

11:40

Автограф сессия - Racing Point

11:20

F1® Фан-зона

11:40

Автограф сессия - McLaren

11:40

F1® Фан-зона

12:00

Автограф сессия - Haas

12:00

F1® Фан-зона

12:20

Автограф сессия - Toro Rosso

12:20

F1® Фан-зона

12:40

Вторая гонка F2™

13:10

На Трассе

14:00

Парад пилотов

14:30

На Трассе

15:00

Исполнение национального гимна

15:54

На Трассе

15:56

FORMULA 1 SOCAR ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА 2019

16:10

На Трассе

18:10

Церемония Награждения

18:10

На Трассе

Открывается вход в Crystal Hall

18:30

Crystal Hall

На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота. Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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