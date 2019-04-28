Представители посольства Израиля в Азербайджане встретились со спортсменами в рамках Кубка мира по художественной гимнастике

28 апреля 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представители посольства Израиля в Азербайджане в рамках проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике встретились со спортсменами, сообщает Trend.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

(Автор: Джани Бабаева)

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