ЗАО “AzerGold” организовало просветительское мероприятие на тему безопасности труда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26-го апреля ЗАО “AzerGold” организовало на Човдарском месторождении просветительское мероприятие на тему «Будущее охраны труда», приуроченное ко Всемирному дню охраны труда, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Октай Мамедов рассказал о реализуемых в стране эффективных мерах в направлении охраны труда, а также подчеркнул ежегодное улучшение ситуации во всех сферах, в том числе в сфере безопасности труда и социальной защиты работников. Отметив, что безопасность труда является одним из приоритетных принципов деятельности ЗАО “AzerGold”, Октай Мамедов также подробно рассказал об осуществляемой в данном направлении работе.

В ходе мероприятия также был представлен подробный отчет о проделанных в этой сфере в 2018-ом году работах, а также были наглядно продемострированы применяемые на месторождении Човдар меры по безопасности труда. В мероприятии наравне с руководством и сотрудниками ЗАО “AzerGold” также приняли участие представители Исполнительной власти Дашкесанского района, представитель исполнительной власти и председатель муниципалитета села Гушчу, руководство Государственного Фонда Социальной Защиты Дашкесанского района, сотрудники Государственной службы инспекции труда по Гянджинскому региону и Гянджа-Газахского регионального отделения Министерства экономики.

Участникам мероприятия, а также сотрудникам ЗАО «AzerGold», отличившимся в соблюдении правил охраны труда, технической, электро и противопожарной безопасности, охраны окружающей среды и требований других нормативно-юридических документов были представлены памятные подарки и соответствующие сертификаты.

Отметим, что в рамках мер безопасности труда во всех сферах деятельности ЗАО «AzerGold» строго соблюдаются требования законодательства по созданию условий безопасного труда, обеспечению сотрудников отвечающей современным требованиям спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, охране жизни и здоровья сотрудников, а также иные требования безопасности и пожарной охраны. В этих целях в 2018 году с привлечением высококвалифицированных представителей местных и иностранных компаний для сотрудников ЗАО было проведено около 100 тренингов.

Напомним, что Всемирный День Охраны Труда, объявленный Международной Организацией Труда (МОТ) ежегодно отмечается как во всем мире, так и в Азербайджане.

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