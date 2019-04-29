В Баку начался демонтаж инфраструктуры F1, восстанавливается автодвижение

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Баку начались работы по демонтажу инфраструктуры Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан, сообщили в понедельник Trend в Операционной компании Бакинского городского кольца.

Будут демонтированы бетонные блоки безопасности, железные решетки, наземные переходы и трибуны.

Как говорится в информации, сейчас идут работы по демонтажу барьеров, трибун и питлейна вокруг трека.

С сегодняшнего дня будет отменено ограничение движения автотранспорта, введенного по территории Бакинского городского кольца, сказал в понедельник Trend начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

«Ограничение на движение транспорта будет снято в направлении Площади Азнефть, "20-го участка" на Баилово и с южной стороны, а также в направлении Дома правительства – от пересечения улицы У. Гаджибекова с улицей Афияддина Джалилова, от пересечения с улицей Сафарова, по улице Лермонтова, у парка имени Ахундова и вокруг него, в направлении улицы Ахмеда Джавада, Истиглалият, Бунията Сафарова, Шейха Шамиля, вдоль Приморского Национального парка, по проспекту Нефтяников, на площади Азадлыг, улицах Пушкина, Хагани, Зарифы Алиевой, Расула Рзы, Азиза Алиева, от Парных Крепостных ворот (Гоша гала гапысы), Площади молодежи, улице Ниязи, а также на других дорогах, пересекающихся с этими улицами и проспектами», - уточнил Асадов.

Напомним, что 26-28 апреля в Баку прошел Гран-при Формула-1 SOCAR Азербайджан.

В этих гонках победителем стал пилот немецкой команды "Mercedes" Валттери Боттас.

(Авторы: Самир Али. Айшам Рустамова, Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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